Ponte Preta promete mais reforços já Os últimos reforços da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista devem chegar nesta quinta-feira. Segundo o diretor de futebol do clube, Sílvio Godoy, as negociações com um goleiro e dois atacantes estão em andamento e as novidades para a torcida estão muito próximas de acontecer. Apesar da vontade em anunciar reforços, os torcedores não deverão ter muito o que comemorar. Isso porque a diretoria trabalha na tentativa de trazer jogadores de pouca expressão no futebol brasileiro. O goleiro Aranha, que já atuou pela Ponte/Sumaré e atualmente está no Ecus, de Suzano, e o atacante Weldon, ex-Sport e Santos, devem ser anunciados em breve. "Estamos batalhando para trazer jogadores de qualidade e que se enquadram no novo perfil salarial adotado pela Ponte Preta, mas está difícil. Mesmo assim acredito que possamos ter um bom time para a disputa do Paulistão", afirmou Godoy, que confirmou ainda ter conversado com o goleiro Carlos Germano sobre a possibilidade de defender a Ponte em 2004. As inscrições para a primeira rodada do Paulistão terminam nesta quinta-feira. A Ponte vai estrear dia 21 contra o São Paulo, no Morumbi.