Ponte Preta promete mudanças para enfrentar Noroeste O técnico Nelsinho Baptista, da Ponte Preta, ficou na bronca com alguns protestos da torcida, após o empate sem gols com o Sertãozinho, na quarta-feira à noite, pela última rodada classificatória do Campeonato Paulista. Ele diz que as experiências estavam programadas e garante que o time será bastante diferente diante do Noroeste, nos dois confrontos das equipes pelo Título do Interior. ?Nós jogamos de acordo com o regulamento, então poupamos vários jogadores. Mas não vejo motivo para reclamação, mesmo porque nos últimos dois anos o time ficou ameaçado pelo rebaixamento até as últimas rodadas?, desabafou. Ele garante que o clube está atrás de reposição de peças para o Campeonato Brasileiro da Série B: ?Nos já sabemos de nossas necessidades e trabalhamos junto com a diretoria.? Para o primeiro jogo, neste sábado, em Campinas, o time estará completo. Voltarão três jogadores suspensos: o goleiro Aranha, o meia João Marcos e o atacante Roger; além de outros quatro poupados: o zagueiro Anderson, os volantes Ricardo Conceição e Pingo e o meia Héverton. Na fase anterior, a Ponte Preta venceu o Noroeste, por 3 a 2, em Bauru, pela 15.ª rodada.