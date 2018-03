Ponte Preta quer 1º jogo em Limeira Mesmo impedida pelo regulamento de atuar diante de sua torcida, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta comemorou a marcação dos dois jogos semifinais pela Copa do Brasil. Ambos devem ser disputados em campo neutro, portanto, nem em Campinas e nem em São Paulo. O sorteio, ocorrido na tarde desta quinta-feira na CBF no Rio de Janeiro, apontou o primeiro jogo com mando da Ponte, para dia 3 de junho. O segundo será disputado na em Florianópolis-SC. O acordo faz parte de uma exigência da Rede Globo, que detém o direito de transmissão. "Para quem estava esperando jogar duas vezes em São Paulo foi uma grande vitória. Os dois jogos serão em campo neutro", comemorou o vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlim. Nos últimos dias a diretoria da Ponte já estudava alternativas para mandar seus jogos, na Copa do Brasil. A alternativa mais lógica seria usar o Brinco de Ouro, do rival Guarani, mas o seu gramado passa por reformas iniciadas de última hora. O Brinco fica distante do estádio da Ponte apenas 500 metros e já recebeu jogos da Ponte em outras ocasiões. A reforma, iniciada nesta quinta-feira, descarta esta possibilidade. A preferência da diretoria é pelo Limeirão, que comporta oficialmente 40 mil espectadores e fica distante apenas 45 quilômetros de Campinas. "Ficaria mais perto para nossa torcida", comentou Eberlim, descartando os outros estádios do interior com capacidade superior a 40 mil torcedores: o Santa Cruz, de Ribeirão Preto, o Farazão, em Presidente Prudente, e o Teixeirão, em São José do Rio Preto. O Limeirão deve ser confirmado ainda nesta sexta-feira, mas nesta quinta-feira a diretoria da Ponte já acertou detalhes com Richard Drago, presidente da Internacional de Limeira, para facilitar a presença da fanática torcida da Ponte em Limeira.