Ponte Preta quer 1.ª vitória no Paulistão contra o Rio Claro A Ponte Preta considera apenas vencer o Rio Claro, neste sábado, às 18h10, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A recuperação em casa, diante de sua torcida, é o que resta ao time campineiro, pois perdeu na estréia para o Corinthians por 3 a 1. Apesar da derrota inicial, o treinador Wanderley Paiva gostou do time e vai fazer apenas uma alteração forçada. O meia Emerson foi emprestado ao Murcia da Espanha e em seu lugar entra Castor. ?Temos apenas 15 dias de treinamento, o que é muito pouco. Então, o mais coerente é manter a base e ganhar no entrosamento?, aposta o treinador. Com os laterais Jonathan e Wellington ainda machucados, continuam improvisados Dionísio e Dic, de apenas 19 anos. O Rio Claro, caçula do Paulistão, vai em busca da segunda vitória, depois de confirmar os primeiros três pontos em casa diante do América, por 1 a 0. Há apenas uma dúvida. Daniel Rossi, que está com uma lesão muscular, pode dar lugar a Douglas. O técnico Paulo Roberto tem uma preocupação específica no adversário: o centroavante Finazzi. ?É um grande jogador e toda atenção é pouca. Mas é preciso evitar as bolas chegarem a ele, assim não correremos perigo de levar gols?, diz Paulo Roberto, dando a dica a seus comandados. Ficha técnica: Ponte Preta x Rio Claro Ponte Preta - Aranha; Dionísio, Zacarias, Anderson e Dic; Ricardo Conceição, Ismael, João Marcos e Castor; Anderson Luiz e Finazzi. Técnico: Wanderley Paiva. Rio Claro - Luis Henrique; Gerson, Daniel Rossi (Douglas) e Andrei; Baiano, Vieira, Vagner, Adãozinho e Renan; Luciano e Vidinha. Técnico: Paulo Roberto. Árbitro - Paulo César de Oliveira (SP). Horário - 18h10. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).