Ponte Preta quer aproveitar jogos em casa para embalar no Paulistão

A Ponte Preta está na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas quer ir além nesta temporada. Depois do empate por 2 a 2 contra o Linense, fora de casa, na última quarta-feira, o time campineiro quer engatar uma sequência de resultados positivos. No momento é a segunda colocada do Grupo D, com oito pontos, um na frente do Santos.

"Temos que fazer o dever de casa. Estamos em segundo lugar no grupo, mas vamos em busca do primeiro. Dependemos apenas de nós. Entramos muito forte. Dos próximos cinco jogos, quatro serão em casa e vamos atrás dos resultados positivos", comentou o técnico Felipe Moreira.

O próximo adversário será o São Bernardo, no sábado, às 19h30, no Moisés Lucarelli. Depois, os campineiros enfrentam Cuiabá, pela Copa do Brasil, no Majestoso, e Novorizontino e Corinthians, em seguida. No meio do caminho, o time sai para jogar contra o Ituano, fora de casa.

Dentro de campo, Moreira terá dificuldades para montar a equipe e pode ter que apostar nas improvisações. Isto porque ele tem apenas um lateral disponível no elenco. Breno Lopes, Artur e Jeferson, que se recuperam de contusão, e Nino Paraíba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora. O jovem Emerson é o único disponível para o setor e, por isto, o treinador terá que realizar uma improvisação em um dos lados do campo.