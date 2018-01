Ponte Preta quer atleticano Alexandre Depois de anunciar o técnico Abel Braga como novo treinador, a diretoria da Ponte Preta começa agora a pensar em possíveis reforços para a próxima temporada. O primeiro da lista pode ser o meia Alexandre, do Atlético-MG. O jogador poderia ser envolvido em uma possível troca do zagueiro Marinho, um dos nomes pedidos pelo técnico Geninho ao time de Belo Horizonte. Sem reforços anunciados, os dirigentes até agora só estão limpando o elenco, mantendo a palavra de enxugar a folha de pagamento do clube em cerca de 40%. O goleiro Ronaldo, o zagueiro Ronaldão, os meias Alex Oliveira, Marcelo Newma e Fernando e os atacantes Régis, Macedo, Thomaz e Basílio já deixaram o Moisés Lucarelli. Abel Braga foi apresentado quarta-feira no clube, mas já retornou ao Rio de Janeiro. O seu auxiliar técnico também está definido: é Leomir, de 41 anos, ex-meio campo do Fluminense e Internacional-RS. Ele já dirigiu o Paraná, por alguns jogos, em 2000. Depois atuou como auxiliar no Atlético-MG, Botafogo e Atlético-PR.