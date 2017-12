Ponte Preta quer Daniel e Flávio A Ponte Preta está mesmo interessada no lateral-direito Daniel e no volante Flávio, ambos do Palmeiras. Uma proposta já teria sido formulada à direção do Parque Antártica que pode também definir o futuro do meia Adrianinho, que reforçaria o Palmeiras em 2002. Um acordo entre as partes é dado como certo no estádio Moisés Lucarelli. Acontece que a Ponte ainda detém 50% do passe de Daniel, que passou a temporada perseguido pela torcida alviverd. Sua volta ao Majestoso será o reinício de uma nova fase em sua carreira, iniciada na Desportiva do Espírito Santo. Depois ele se destacou no time de Campinas, passou pelo Corinthians e foi negociado com o Palmeiras por US$ 1 milhão, no início do ano. Quem pode participar da negociação é o empresário Márcio Rivellino, procurador de Adrianinho. A grande revelação da Ponte estaria nos planos também de outros clubes, como o São Caetano. A prioridade, agora, é o Palmeiras, porque a Ponte poderia se reforçar com Daniel e Flávio, ex-União São João de Araras. O clube ainda tenta a renovação do ala-esquerdo Elivélton. E sonha com a permanência do atacante Macedo, vinculado ao Grêmio e que não acertou sua transferência para o futebol japonês. Vice-artilheiro da Ponte na temporada, com 17 gols, Macedo poderia defender o Juventude, entrando como parte da compra do meio-campo Fernando pelo Grêmio.