Ponte Preta quer manter o embalo A vitória sobre o Fluminense, quinta-feira à noite, não tirou a Ponte Preta da antepenúltima posição do Campeonato Brasileiro, mas animou os jogadores do time de Campinas. A ordem é aproveitar o embalo no jogo contra o Bahia, domingo, no estádio Moisés Lucarelli. "Se quisermos sair desta situação, precisamos vencer os jogos em casa", alertou o técnico Abel Braga. Mas a nova fase animou o treinador, que diminuiu o ritmo do treino nesta sexta. "O melhor remédio agora é o descanso", explicou. O meia Adrianinho, com três cartões amarelos, é o único desfalque para o próximo jogo. Em seu lugar deve entrar Vaguinho.