Ponte Preta quer Pimentel para a zaga Com o assédio de clubes brasileiros e do exterior pelo zagueiro Luciano Baiano, e o empréstimo de Carlos Alexandre ao Avaí-SC, a diretoria da Ponte Preta já começa a pensar em um reserva para Daniel, único da posição a ficar. O nome de Pimentel, ex-Vasco, Palmeiras e São Paulo pode ser a solução, uma vez que o jogador não está com seus vínculos federativos presos a nenhum clube. Já Mineiro deve ser negociado com o clube japonês. O Consadole Sapporo, da segunda divisão, fez uma proposta oficial e pode levar o volante para o Oriente.