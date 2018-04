Ponte Preta quer Reginaldo para liberar Luan Peres ao Fluminense

A Ponte Preta continua trabalhando em busca de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Após confirmar as chegadas do lateral-esquerdo Danilo Barcelos e do atacante argentino Cristaldo, a diretoria pode anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro Reginaldo

+ Em casa, Ponte Preta perde na estreia pela Série B para o Paysandu

O defensor pertence ao Fluminense e seria emprestado até o fim do ano. A sua chegada está relacionada com a liberação imediata do zagueiro Luan Peres, que tem contrato com a Ponte Preta até o fim de maio, mas já se acertou com o clube carioca, tanto que não atuou nos últimos dois jogos: contra Náutico, pela Copa do Brasil, e Paysandu, pela Série B.

Reginaldo tem 25 anos e é cria da base do próprio Fluminense, tendo passagens ainda por Resende, PSTC-PR, Esportivo-RS, Metropolitano-SC e Vila Nova, além de ter atuado no futebol da Finlândia. Titular durante boa parte do ano passado, o zagueiro não vem sendo muito aproveitado em 2018. São seis jogos e um gol marcado.

A contratação de um zagueiro se tornou uma das prioridades depois da má atuação de Renan Fonseca e Reynaldo na derrota para o Paysandu, por 1 a 0, em Campinas, na estreia pela Série B. A outra opção no atual elenco para a defesa é Nathan, que vem atuando como primeiro volante.

Antes de buscar a reabilitação no próximo sábado contra o Criciúma, fora de casa, pela segunda rodada da Série B, a Ponte entra em campo nesta quarta-feira contra o Náutico, no Recife, pela quarta fase da Copa do Brasil. Na ida, em Campinas, o time campineiro venceu por 3 a 0 e pode perder por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final.