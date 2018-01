Ponte Preta recebe o Noroeste para abrir vantagem O sonho de ser campeão do interior e ganhar moral para o restante da temporada começa a ser decidido no campo, a partir das 16 horas, deste sábado, quando se enfrentam Ponte Preta e Noroeste, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo terá a transmissão ao vivo pelo SporTV. O time campineiro joga pela vitória para jogar com o regulamento na volta, na próxima semana, em Bauru. Os dois times somaram 30 pontos na primeira fase. Embora o Noroeste tenha terminado em sétimo lugar, por causa do saldo de gols - 8 a 5 - o time começou bem a competição e caiu muito nas últimas rodadas. Tanto, que na penúltima rodada ficou sem o técnico Paulo Comelli, que comandava o time há quase dois anos. Em seu lugar assumiu Pintado. A Ponte viveu uma trajetória diferente. Tropeçou nas primeiras rodadas, e os maus resultados culminaram na demissão do técnico Wanderley Paiva. Com a chegada de Nelsinho Baptista, houve uma reformulação nos planos e o time ganhou força, chegando perto até mesmo das semifinais, o que seria um grande feito para quem chegou a temer pelo rebaixamento. ?Acho que hoje tem uma base muito boa para a disputa do Campeonato Brasileiro da série B. E este título seria importante para começarmos o Brasileiro embalados, porque na disputa por pontos corridos é importante guardar uma gordura no início da competição?, justificou. O time campineiro será praticamente o titular. A única baixa é o zagueiro Emerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, no empate sem gols com o Sertãozinho, quarta-feira. Mas voltam sete jogadores que foram poupados ou cumpriram suspensão para zerar os cartões. Voltarão três jogadores suspensos: o goleiro Aranha, o meia João Marcos e o atacante Roger; além de outros quatro poupados: o zagueiro Anderson; os volantes Ricardo Conceição e Pingo; e o meia Héverton. Do lado do Noroeste, o técnico Pintado prega respeito ao adversário: ?Temos respeito pela Ponte Preta por sua tradição e estamos certos de que serão dois jogos difíceis?, disse o técnico do Noroeste. Na primeira fase, a Ponte Preta venceu, fora de casa, o Noroeste por 3 a 2. Agora tem a vantagem de dois resultados iguais. O time de Bauru terá as voltas dos meio-campistas Hernani e Deda, depois de ambos cumprirem suspensão automática. Em contrapartida, o atacante Vandinho deve ficar de fora novamente. Ele está machucado, entregue ao departamento médico. PONTE PRETA x NOROESTE Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Zacarias; Pingo, Ricardo Conceição, João Marcos, Heverton e Rafael Fusca; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Noroeste - Fabiano; Fábio, Bonfim e Toninho; Márcio Gabriel, Hernani, Deda, Luciano Bebê e Edno; Leandrinho e Otacílio Neto. Técnico: Pintado. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Horário - 16 horas. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.