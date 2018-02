Ponte Preta recupera a confiança A vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo, por 2 a 0, quarta-feira no Majestoso, teve um efeito positivo no time, anestesiando a tensão e a fúria da torcida e devolvendo ao time campineiro a confiança que faltava para buscar novos objetivos no Campeonato Brasileiro. É o que pensa o técnico Estevam Soares, vislumbrando mais resultados positivos nas próximas rodadas, inclusive diante do Figueirense, sábado, às 18h10, em Florianópolis (SC). "Esta vitória foi importante em todos os sentidos. A morte de um torcedor deixou os ânimos alterados, mas tudo voltou à normalidade. Nosso time também rendeu bem e pode recuperar posições na tabela de classificação", prevê Soares. A Ponte soma 44 pontos e ocupa a 10.ª posição. Com relação ao time, a tendência é a manutenção da mesma base, exceção ao volante Ângelo, suspenso com três cartões amarelos. Ele pode ser substituído por Carlinhos ou Romeu. Três jogadores continuam machucados: o lateral-direito Luciano Baiano, o meia Evando e o atacante Tico. O lateral Rissut cumpriu suspensão automática, mas deve ser opção na reserva. O time será confirmado após o coletivo previsto para esta manhã de sexta-feira, no Majestoso. À tarde a delegação seguirá para Santa Catarina.