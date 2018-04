Ponte Preta reforça time misto para enfrentar Coritiba

O time alternativo da Ponte Preta anunciado pelo técnico Guto Ferreira não será tão alternativo como inicialmente se esperava. Três jogadores titulares absolutos estarão em campo contra o Coritiba, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19h30, em Curitiba.

Estes são os casos do goleiro Marcelo Lomba, do zagueiro Pablo e do lateral-esquerdo Gilson. Eles contarão ainda com as companhias de outros jogadores importantes do elenco, como o volante Juninho e o atacante Borges.

Fazendo uma espécie de rodízio, o técnico Guto Ferreira espera poupar os demais titulares e dar ritmo aos reservas. "Esse é o momento de dar rodagem e experiência para esses meninos mostrarem seu potencial e ter confiança para quando for preciso. Precisamos acreditar neles", destacou Guto.

A Ponte deve entrar em campo com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Jeferson, Pablo, Renato Chaves e Gilson; Juninho, Vitor Xavier, Paulinho e Roni; Cesinha e Borges.