Ponte Preta renova com volante Wendel e tenta acerto com meia Rhayner

Depois de chegar à Ponte Preta como um "quebra-galho", vindo do Goiás, o volante Wendel prorrogou o seu contrato com o clube de Campinas até dezembro de 2017. O vínculo anterior se encerraria no final de maio, ou seja, ao término do Campeonato Paulista. Mesmo atuando como volante por 19 jogos, ele marcou quatro gols neste ano.

O jogador de 32 anos chegou desacreditado à Ponte, em julho deste ano. Ele veio do Goiás, pelo qual já tinha atuado na Copa do Brasil, razão pela qual não pôde disputar a competição nacional pela Ponte, restringindo-se ao Brasileiro - e rapidamente ganhou a titularidade com Eduardo Baptista.

A diretoria continua tentando renovar com outros jogadores que estão nos planos da comissão técnica. A prioridade agora passa a ser o meia Rhayner, que se tornou um dos mais importantes no aspecto tático do time. Os contatos com seus procuradores já começaram há um mês.

À parte disso, o clube também busca reforços para a próxima temporada, mas sem sair do padrão salarial do clube. Uma oferta oficial já foi feita a Luis Fabiano, ex-São Paulo, que ainda tem vínculo com um clube chinês da segunda divisão. O volante Fernando Bob, do Internacional, também interessa. Ele já defendeu o time campineiro em 2014.

O elenco pontepretano se apresenta para os trabalhos da temporada 2017 em 9 de janeiro, em Campinas. A princípio, não haverá intertemporada fora da cidade. A Ponte estreia no Paulistão no dia 5 de fevereiro, no estádio Moisés Lucarelli, contra a Ferroviária, de Araraquara.