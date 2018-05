Ponte Preta renova contrato com o volante Deda A diretoria da Ponte Preta confirmou nesta segunda-feira a renovação de contrato de mais um jogador para a temporada 2010. O volante Deda, capitão do time na maioria dos jogos deste ano, assinou contrato com o clube até dezembro do próximo ano e está confirmado para as disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B.