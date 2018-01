Ponte Preta saiu feliz com o empate Um empate com o lanterna do Campeonato Brasileiro não pode ser considerado um grande resultado. Mas a Ponte Preta saiu feliz do estádio Mangueirão, onde ficou no 2 a 2 com o Paysandu na noite de quarta-feira, pois conseguiu interromper uma seqüência de 7 derrotas e ainda garantiu o resultado com um gol de pênalti no último minuto. "Demorou, mas finalmente saímos desses 33 pontos, que lembra a idade de Cristo, com o perdão da palavra", disse o técnico Estevam Soares, na chegada da Ponte a Campinas nesta quinta-feira. Os jogadores do elenco ganharam folga e só voltam aos treinos na manhã desta sexta-feira. E o próximo jogo da Ponte é no domingo, contra o Fortaleza, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Um desfalque é certo para o próximo jogo. É o zagueiro Thiago Matias, que está suspenso e deve ser substituído por Luís Carlos. Existe também a possibilidade do meia Élson, ex-Sttutgart, fazer sua estréia. Enquanto isso, a diretoria do clube continua atrás de reforços e três atacantes estão na mira: Alecsandro, do Vitória, Vinícius, do Sport, e Rico, ex-Portuguesa Santista e São Paulo.