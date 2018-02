Ponte Preta se reforça com zagueiro A Ponte Preta continua reforçando o elenco para o segundo semestre, quando irá disputar duas competições. O time principal estará envolvido com o Campeonato Brasileiro e o time "B" vai participar da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), a partir de julho. Para ter um grupo para as duas competições o clube acertou contrato com mais um zagueiro: Tiago Messias. Irmão de Fabinho, ex-volante da própria Ponte Preta, Flamengo e atualmente no Kashima Reysol, do Japão, ele já defendeu o Figueirense, Fluminense, sob o comando de Oswaldo de Oliveira, e América-RN. O time passa a semana realizando avaliações físicas. Com a folga no Campeonato Brasileiro, o time aguarda para o próximo fim de semana um acordo para a contratação do técnico Marco Aurélio Moreira. A Ponte volta a jogar somente dia 13, contra o Figueirense-SC, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.