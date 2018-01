Ponte Preta só espera por Daniel A Ponte Preta espera somente pela vinda do lateral-direito Daniel para fechar seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro 2001. A contratação do jogador depende apenas de um acerto entre os presidentes do Palmeiras, Mustafá Contursi , e da Ponte Preta, Sérgio Carnielli. Daniel está no Palmeiras desde o início do ano, quando foi indicado pelo técnico Marco Aurélio, na época no comando do time do Parque Antárctica. Apenas metade do seu passe foi comprada, por US$ 1,6 milhão, junto a Ponte Preta, que ainda detém os outros 50%. Com a volta de Marco Aurélio ao comando da Ponte, Daniel voltou a ser a primeira opção, porque o técnico o considera seu lateral predileto. "Daniel seria perfeito para o nosso esquema tático e reforçaria bastante o nosso elenco, que está carente de laterais", disse o treinador. A definição sobre a contratação, possivelmente, só sairá na próxima quarta-feira, quando os presidentes se encontrarão no Conselho Arbitral da Federação Paulista. Com exceção do lateral, a Ponte Preta não deve contratar mais ninguém para o torneio. Dois reforços já chegaram ao Majestoso: o meia Marquinhos, da Portuguesa de Desportos, e o lateral-esquerdo André Silva, do Vasco da Gama. O centroavante Washington está nos planos para o Brasileiro. No entanto, ele só sai de Campinas se forem pagos os US$ 10 milhões referentes à multa rescisória ou apareça alguma proposta oficial. Na semana passada, a diretoria da Ponte prorrogou seu contrato até 2004 e declarou que seu empréstimo está descartado, acabando com o sonho do Corinthians, que pretendia contar com o artilheiro na competição.