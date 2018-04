Ponte Preta só volta a falar sobre confusão com Rodrigo no STJD

Para evitar mais polêmica, o departamento jurídico da Ponte Preta proibiu o zagueiro Rodrigo de se pronunciar sobre o incidente ocorrido com o técnico do Vasco, Milton Mendes, após o empate sem gols no domingo à noite, no estádio Moisés Lucarelli. O próprio jurídico do clube foi reticente em nota oficial: "Caso o Tribunal Desportivo (STJD) instaure procedimento, o departamento irá proceder a defesa e irá se manifestar a respeito".

Mas nos corredores do clube, espera-se por uma denúncia do jogador que empurrou Milton Mendes três vezes e ainda pisou no pé dele após um desentendimento em campo. O jogador divulgou um vídeo pela manhã nas redes sociais confirmando que Milton Mendes "não é meu amigo".

Apesar do boletim de ocorrência feito pelo técnico no 10.º Distrito Policial de Campinas, a direção campineira não espera uma briga nesta esfera, mas sabe que o zagueiro vai precisar de defesa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele entra como reincidente porque foi expulso contra o Palmeiras, punido por quatro jogos e teve sua pena diminuída para dois.

Mas a comissão técnica evitou falar no assunto na apresentação dos jogadores nesta segunda-feira à tarde. A preocupação é com a partida diante do Fluminense, quarta-feira, às 20 horas. Este jogo foi adiado da 17.ª rodada, devido a morte trágica do filho do técnico Abel Braga. Estão confirmadas duas baixas. Uma delas é justamente o zagueiro Rodrigo, suspenso com três cartões amarelos, e outra é o meia Renato Cajá que tem uma dor crônica no joelho esquerdo. Segundo os médicos ele sente incômodo na patela e não tem conseguido atuar com frequência e mais intensidade.

O técnico Gilson Kleina ainda não se manifestou a respeito dos substitutos. Mas a tendência é que Luan Peres entre na defesa e que Léo Artur ocupe a vaga no meio de campo. O time deve ser confirmado somente após os treinos desta terça-feira.