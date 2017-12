Ponte Preta sofre baixa no STJD A Ponte Preta sofreu uma baixa fora de campo nesta terça-feira à noite, véspera do jogo com o Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ), em que defenderá a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o lateral direito Rissut com dois jogos de suspensão por sua expulsão diante do Botafogo, pela 13.ª rodada, dia 20 de julho. Rissutt foi enquadrado no artigo 254, que prevê agressão ao adversário, recebendo a punição mínima, de dois jogos. Como cumpriu a automática, terá que ficar mais de fora. Em seu lugar vai entrar Luciano Baiano. Por outro lado, o volante Éverton foi absolvido também por expulsão no mesmo jogo. Ele foi enquadrado no artigo 250 e pegou a pena mínima, que é de uma partida. Liberado, Éverton vai voltar ao time no lugar de Luciano Santos.