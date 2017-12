Ponte Preta sonha em derrotar líder Acostumada a ressurgir das cinzas, a Ponte Preta vai ter a semana toda para tentar se recuperar da goleada sofrida para o lanterna Grêmio, por 6 a 1, sábado à noite, em Pelotas (RS). A missão, porém, não será nada fácil, porque o time campineiro terá que segurar o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR, no próximo domingo à tarde, no Estádio Majestoso, em Campinas (SP). Os jogadores se apresentam nesta terça-feira cedo no Centro de Treinamento do Jardim Eulina, com uma longa conversa com a comissão técnica. Nenê Santana já avisou que ?a catástrofe do Sul deve ser esquecida, mas que algumas lições são importantes para o futuro?. A principal delas, segundo o técnico, é que ?somente com todos unidos é que poderemos voltar a vencer no campeonato.? Nos últimos dois jogos a defesa sofreu nove gols, nas derrotas para São Caetano, por 3 a 0, e para o Grêmio, por 6 a 1. Por isso, o time titular deve sofrer mudanças. O experiente zagueiro Alexandre pode voltar, assim como o volante Marcus Vinícius, que se recupera de uma lesão no joelho, e do volante Romeu, que cumpriu a suspensão automática por três cartões amarelos acumulados. Apesar dos tropeços, a Ponte Preta ainda se mantém na nona posição, com 58 pontos. Tanto a comissão técnica como a diretoria ainda sonham com uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Para isso, basta terminar o Campeonato Brasileiro neste mesmo nono lugar. Ou mais acima na classificação.