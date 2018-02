Ponte Preta supera o lanterna Santo André pelo Paulista A Ponte Preta não desperdiçou a chance de enfrentar o lanterna Santo André e se reabilitou dentro do Campeonato Paulista, neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 11.ª rodada da competição. Com mais condição técnica, o time de Campinas venceu o adversário do ABC, por 3 a 1, chegando aos 14 pontos, em 11.º lugar. O Santo André só tem dois pontos, ocupa a lanterna e com nove derrotas em 11 jogos parece condenado ao rebaixamento. O jogo ficou mais fácil para a Ponte Preta porque abriu o placar logo aos dois minutos. Roger fez boa jogada e passou para o chute de Fernando, que ainda desviou na defesa e enganou o experiente goleiro Sérgio. Mas o Santo André conseguiu empatar aos 30 minutos, quando Pará cobrou falta e Sandro Gaúcho apareceu para desviar. Finazzi não fazia um boa apresentação, mas confirmou a fama de artilheiro, aos 38 minutos, quando testou firme o cruzamento de João marcos, pelo lado direito. A Ponte foi para o intervalo em vantagem. No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado. O Santo André ameaçou nos primeiros minutos, mas sofreu um golpe aos 19 minutos, quando castor marcou o terceiro gol ponte-pretano. Ele recebeu de Anderson Luiz, ajeitou a bola e, com categoria, tocou no ângulo de Sérgio. Depois disso, o Santo André esmoreceu e a Ponte se segurou na defesa. Ponte Preta 3 x 1 Santo André Ponte Preta - Denis; André Cunha, Anderson Black, Anderson e Fernando; Ricardo Conceição, João Marcos (Thiago Carpini), Pingo e Héverton (Castor); Roger (Anderson Luiz) e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Santo André - Sérgio; Da Guia, Galeano e Ramalho; Alexandre (André Luiz), Makelele (Roger Bernardo), William, Leonardo (Juliano) e Pará; Sandro Gaúcho e Fabinho. Técnico: Leandro Campos. Árbitro - Philippe Lombard Gols - Fernando, aos 2, Sandro Gaúcho, aos 30 e Finazzi, aos 38 minutos do 1.º tempo. Castor, aos 19 minutos do 2.º tempo. Cartão amarelo - Pingo, Ramalho, Fabinho, Thiago Carpini Anderson. Renda - R$ 13.760,00 Público - 1.664 pagantes Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.