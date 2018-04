Ponte Preta supera Rio Branco pelo Paulistão

Com a derrota, o Rio Branco permanece com cinco pontos, na 15.ª colocação, fora da zona de rebaixamento. A Ponte Preta chega à sua segunda vitória na competição e, com oito pontos, está na nona colocação.

Apesar das dificuldades com o gramado, o Rio Branco abriu o placar aos 18 minutos. Luciano Emílio carregou a bola com a mão, e cruzou para o meio da área. A defesa da Ponte parou para reclamar da infração, e Anselmo Ramón só teve o trabalho de tocar para o gol vazio.

O empate saiu ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Leandrinho recebeu na entrada da área e chutou forte. A bola foi rasteira, bateu no gramado molhado e enganou o goleiro Cristiano, que chegou a encostar na bola.

Na etapa final, o técnico Sérgio colocou Finazzi na vaga de Tinga, mantendo Leandrinho como um terceiro homem de ataque. A alteração deu resultado, já que obrigou o Rio Branco a ficar mais no campo defensivo.

Com maior volume de jogo, a Ponte Preta chegou ao segundo gol aos 35 minutos, quando Fabiano Gadelha deu um toque por cima da zaga e deixou Edilson dentro da área. O lateral foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti. Gadelha cobrou e mandou no canto esquerdo do goleiro, para virar o placar.

Na próxima rodada, o Rio Branco voltará a campo na quinta-feira, às 19h30, para encarar o Bragantino, fora de casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A Ponte Preta vai enfrentar o Corinthians, na quarta-feira, às 21h50, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Ficha Técnica:

Rio Branco 1 x 2 Ponte Preta

Rio Branco - Cristiano; Marcos Tamandaré (Douglas), Vinícius, Airton e Maurin; Márcio Carioca, Júnior Maranhão, Flávio e Marcelinho (Felipe depois Félix); Anselmo Ramón e Luciano Emílio. Técnico: Ademir Fonseca.

Ponte Preta - Eduardo Martini; Edílson, Jean, Guilherme e Vicente; Deda, Manteiga, Tinga (Finazzi) e Fabiano Gadelha; Leandrinho (Galiardo) e Otacílio Neto (Daniel Costa). Técnico: Sérgio Guedes.

Gols - Anselmo Ramón, aos 20, e Leandrinho, aos 38 minutos do primeiro tempo. Fabiano Gadelha (pênalti), aos 35 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Márcio Carioca (Rio Branco); Deda e Otacílio Neto (Ponte Preta).

Árbitro - Milton Etsuo Ballerini.

Renda - R$ 8.255,00.

Público - 837 pagantes.

Local - Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d''Oeste (SP).