Ponte Preta tem mais um desfalque O técnico Nenê Santana ganhou mais um problema para escalar a Ponte Preta para o jogo contra o Coritiba, quinta-feira, em Curitiba. O meia Flávio, no treinamento desta terça-feira, sentiu uma fisgada na coxa direita e está praticamente vetado pelo departamento médico. Os médicos do clube, mesmo que ele se recupere a tempo, acham melhor deixar o jogador fora da partida, para não agravar a contusão. Com isso, Nenê Santana tem duas opções para substituí-lo: o meia Zé Maria ou o zagueiro Rafael Santos. Caso opte pelo primeiro, a Ponte mantém o tradicional esquema 4-4-2. Com Rafael Santos, o time vai mais protegido, com três zagueiros. O lateral Bill e o zagueiro Luiz Carlos, suspensos, são desfalques certos. Nos seus respectivos lugares, entram Cléber e Gustavo. Mesmo jogando fora de casa, a Ponte vai buscar os três pontos, porque o objetivo é voltar a figurar entre os quatro primeiros colocados, posição que dá um vaga na Copa Libertadores da América. O time está na quinta colocação, somando 46 pontos. Os jogadores já estão concentrados, mas antes de viajar para o Paraná vão participar de um recreativo pela manhã de quarta-feira no gramado do Majestoso.