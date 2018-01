Ponte Preta teme torcida do Remo Líder isolada do Campeonato Paulista, com 28 pontos, a Ponte Preta volta seus olhares para a Copa do Brasil. A equipe campineira enfrenta o Remo-PA, nesta quinta-feira, pelas oitavas-de-final da competição. Esta é a primeira vez na história do clube que o time chega nesta fase da competição, com jogos de ida e volta. Em caso de empate em pontos, valerá o saldo de gols, com cada gol marcado fora de casa valendo o dobro. A Ponte está preocupada, já que no sábado enfrenta o Rio Branco, pelo Paulista."Teremos apenas um dia para retornar para Campinas, a viagem é cansativa, mas antes temos que pensar em passar pelo Remo", avisou o técnico Nelsinho Baptista. A Ponte teme a grande pressão que o time vai sofrer no estádio Evandro Almeida. A torcida do time paraense deve comparecer em massa. Para esta partida Nelsinho não vai poder contar com o lateral-esquerdo Elivélton, que está contundido. No seu lugar está confirmada a entrada de Luciano, que foi bem contra o União Barbarense, no torneio paulista. A dúvida do treinador pontepretano é com relação aos selecionáveis Mineiro e Washington. A diretoria armou um esquema especial para contar com os dois atletas, mas Nelsinho quer conversar com eles primeiro, antes de confirmar a escalação. "Vou ver como eles estão. Se eles estiverem bem, vão para o jogo", completa Nelsinho. Caso não possa contar com os atletas, Washington e Mineiro serão substituídos por Delmer e Marco Aurélio, respectivamente. No Remo, o técnico Valter Ferreira teme pela sua defesa. Segundo o treinador, este setor da equipe errou muito na partida de domingo, contra o Carajás, pelo Campeonato Paraense. ?Houve falha na partida contra o Carajás, mas diante da Ponte a motivação deverá transmitir mais segurança aos atletas, principalmente aqueles que jogam na defesa?, disse o treinador do Remo.