Ponte Preta tenta espantar crise Depois de liderar o Campeonato Brasileiro por oito rodadas consecutivas, feito inédito na competição, a Ponte Preta se despede do primeiro turno diante do Brasiliense, neste domingo, às 16 horas, na Boca do Jacaré, numa situação bastante diferente. O objetivo é evitar a quinta derrota consecutiva para não mergulhar, de vez, numa crise. A gordura acumulada no bom início deixou a Ponte ainda entre os 10 primeiros colocados, com 33 pontos. O Brasiliense, com 22 pontos, faz uma campanha de recuperação. O curioso é que o time está escalado no esquema antigo, o 4-5-1, mas o técnico Zetti diz que vai armar a Ponte no tradicional 4-4-2, dando mais liberdade para o meia Evando encostar no atacante Kahê, artilheiro com 11 gols. "Nosso esquema está muito visado pelos adversários. Então, treinamos algumas alternativas para que durante o jogo possamos surpreender", explica Zetti, num discurso bastante contraditório. Ele perdeu três jogos seguidos, diante do Coritiba, Palmeiras e Corinthians e pode ser demitido em caso de novo tropeço. O time sofreu três mudanças. Na defesa, Thiago Matias substituirá Rafael Santos, suspenso com três cartões amarelos. No meio de campo, Luciano Santos ganhou a vaga de Carlinhos, que cumpriu suspensão e ficará no banco de reservas, enquanto o meia Evando, recuperado de uma virose, retoma sua camisa ocupada pelo volante André Silva. Há cinco jogos sem vencer e com Zetti ameaçado, a Ponte Preta ainda terá pela última vez o atacante Kahê. Ele foi negociado pelo Palmeiras com o Borussia Mönchengladbach por US$ 1,4 milhão e assinou contrato de cinco anos. "Não podia perder esta chance de fazer meu pé-de-meia. Mas neste final de semana estou concentrado somente neste jogo e farei de tudo para marcar meu gol e vencer", explicou o atacante, que se apresenta ainda nesta semana no clube alemão.