Ponte Preta tenta não ser previsível Nos três primeiros dias efetivos de trabalho do novo técnico da Ponte Preta, Marco Aurélio Moreira, ficou claro o seu principal objetivo: criar novas alternativas ofensivas para o "futebol previsível" apresentado até agora dentro do Campeonato Brasileiro. Algumas novidades serão testadas no jogo diante do Figueirense, domingo, no Majestoso, em Campinas. Uma delas é a possível entrada do meia Rafael Ueta como um segundo atacante ao lado de Weldon. É uma tentativa de suprir as deficiências dos outros atacantes, como o titular Anselmo, machucado e sem marcar gol na competição, ou dos reservas Macedo e Flávio Guilherme, que não agradaram nas vezes que entraram no time. Mesmo assim, todos tiveram chances no coletivo realizado nesta quinta-feira à tarde no gramado do Majestoso. O técnico Marco Aurélio, com seu estilo mineiro e de poucas palavras, não confirmou o time que apresentou algumas jogadas ensaiadas de infiltrações. Os adversários já teriam manjado as jogadas pelas laterais e a velocidade ofensiva com Weldon. Tanto Coritiba, no empate sem gols, como o Juventude, que venceu por 1 a 0, marcaram estas jogadas e dificultaram as ações ofensivas do time campineiro. Exceto esta dúvida no ataque, outras mudanças estão confirmadas. Alexandre Paulista entrará na vaga de André Cunha, suspenso com três cartões amarelos, e Ângelo no lugar de Romeu, também cumprindo suspensão automática. No meio da defesa, depois de cumprir suspensão, Alexandre volta no lugar de Rafael Santos, que já deixaria o time e também sofreu uma lesão muscular que o afastará dos treinos por duas semanas. O lateral-esquerdo Bill também está confirmado. Ele sofreu uma queda esquisita no último jogo, quando sofreu um trauma na coluna cervical. Em princípio ficaria de fora por 15 dias, mas exames realizados no começo da semana confirmaram que ele não teve nenhuma lesão. Mesmo sentindo algumas dores, o jogador praticamente se escalou. "Estou bem e quero jogar", repetiu várias vezes. Na esperança de surpreender seu adversário, a Ponte Preta ainda tentará manter sua boa posição na tabela: com 14 pontos, um a menos do que os líderes Criciúma e São Paulo.