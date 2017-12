Ponte Preta tenta superar Vasco na briga para ficar com Luis Fabiano

A direção da Ponte Preta continua convivendo com duas verdadeiras novelas dentro do mercado de transferências neste início de temporada. Mas aposta em ter até o final do mês a confirmação do acerto com o atacante Luis Fabiano, enquanto garante que William Pottker vai disputar, pelo menos, o Campeonato Paulista.

Luis Fabiano viajou para a China para encerrar seu vínculo com o Tiajin Quanjian, atual campeão da segunda divisão nacional. Lá, foi artilheiro com 23 gols. O jogador há dois meses tem uma proposta oficial da Ponte Preta, com duração de dois anos. E deve confirmar o acerto após rescindir com o clube chinês. Mesmo assim, a cada dia, aparece outro interessado em seus gols. O Vasco voltou à disputa.

Com relação a William Pottker, o Corinthians tenta fazer uma composição após a Ponte ampliar o contrato com o jogador e aumentar também o valor da multa rescisória, de três para quatro milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões).

O artilheiro do Campeonato Brasileiro já treinou ao lado de seus companheiros. A opção foi concentrar os jogadores num hotel de Campinas, controlando horários de treinos e alimentação, mas todos os trabalhos são realizados na cidade.

MICHAEL - Por outro lado, uma outra aposta está praticamente descartada pela comissão técnica. É o atacante Michael, de 23 anos, que tem vínculo com o Fluminense e estava emprestado ao América-MG. Ele sofreu um acidente de carro na segunda-feira na região de São José do Rio Preto, região noroeste de São Paulo.

Michael viajava do banco de carona com um amigo quando eles colidiram com uma vaca. O jogador sofreu traumatismo craniano e está internado em estado grave. Ele tem sido mantido em coma induzido, o que deixa seu estado estável.