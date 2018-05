Ponte Preta terá de mudar meio time contra o Flamengo pela Copa do Brasil

Depois de ganhar o dérbi de Campinas (SP) contra o Guarani, um dos jogos mais importantes da temporada, a Ponte Preta vai sofrer muitas mudanças diante do Flamengo, nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Doriva ensaiou uma nova formação para este duelo, uma vez que vai ter seis baixas importantes.

Os desfalques são decorrentes de jogadores que já defenderam outros clubes na Copa do Brasil e não podem atuar. São os zagueiros Reginaldo (Fluminense) e Le (Ituano), o meia Danilo Barcelos (Atlético Mineiro) e os atacantes Roberto (Ceará) e André Luis (Cianorte-PR). Além do lateral-esquerdo Orinho, vetado pelo departamento médico por ter sentido uma fisgada na coxa esquerda no final do dérbi, vencido por 3 a 2, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Desta forma, Doriva se viu obrigado a promover muitas modificações no treinamento desta terça-feira no CT do Jardim Eulina, em Campinas. Na defesa ele volta com Reynaldo no lugar de Reginaldo, formando a dupla com Renan Fonseca. Esta parceria atuou junta na derrota por 1 a 0, no duelo da ida, no estádio Moisés Lucarelli. Na lateral esquerda volta também Marciel, emprestado pelo Corinthians e que tem apresentado altos e baixos. O trio de meio de campo, pelo menos, será mantido com André Castro, Paulinho e Tiago Real.

As mudanças ficam para o ataque. Sem André Luís e Danilo Barcelos, o setor vai ter a volta do garoto Felipe Saraiva pelo lado direito e a principal novidade é a entrada de Junior Santos pelo lado esquerdo, com Fellipe Cardoso ficando centralizado.

A provável formação da Ponte Preta é: Ivan; Ygor, Renan Fonseca, Reynaldo e Marciel; André Castro, Paulinho e Tiago Real; Felipe Saraiva, Fellipe Cardoso e Junior Santos.

A meta é reverter a derrota em casa por 1 a 0, na semana passada. Para seguir adiante na competição e faturar R$ 3 milhões de prêmio da CBF, o time campineiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Ou, então, vencer por um gol e levar a definição para os pênaltis.

Uma missão complicada mesmo porque o Flamengo vive um bom momento, lidera o Brasileirão e deve levar uma grande torcida ao Maracanã. E o retrospecto da Ponte Preta no maior estádio do mundo é negativo: em 20 jogos, venceu apenas uma vez - na temporada de 2003 em cima do Botafogo por 1 a 0, com gol do meia Elias (hoje no Atlético Mineiro).