Ponte Preta terá Lauro contra o Vasco A Ponte Preta poderá contar com o goleiro Lauro na partida contra o Vasco da Gama, domingo à tarde, no Majestoso, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O departamento jurídico do clube confirmou que ele não será julgado nesta semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), do Rio de Janeiro. Lauro foi expulso na derrota diante do Fortaleza e cumpriu suspensão automática no empate contra o Paraná, no último sábado, em Curitiba. O departamento técnico também confirmou que o zagueiro Rafael Santos não recebeu o terceiro cartão amarelo, e sim apenas o segundo. Assim, ele também está confirmado. Os jogadores retornaram aos treinos na tarde desta segunda-feira no Centro de Treinamentos do Jardim Eulina, onde realizaram exercícios físicos. O técnico Vadão já avisou que não pretende fazer outras mudanças no time e que, durante a semana, só vai aprimorar as variações táticas que serão usadas diante do time carioca. Após a quinta rodada, o time campineiro soma oito pontos e ocupa a nona posição.