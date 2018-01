Ponte Preta terá time modesto em 2003 Manter a base do atual elenco e não fazer grandes investimentos no departamento de futebol. Esse é o procedimento a ser adotado para o ano de 2003, anunciou neste domingo a diretoria da Ponte Preta. O clube só contratou três reforços: o atacante Imatura, ex-Palmeiras, o meia Luizinho Vieira, ex-Marília, e o meia Wesley, do Londrina. Além disso, o elenco perdeu jogadores importantes como o atacante Basílio que foi para o Grêmio, o meia Caíco que não aceitou renovar contrato pelas mesmas bases e o lateral-direito Luciano Baiano que treinará no Ituano mas pode ir para o Palmeiras. Outro jogador que está fora dos planos é o volante Mineiro, que assinou um pré-contrato com o Consolade Saporro, do Japão. "Vamos manter o rigor no controle dos gastos, trabalhando com um elenco enxuto", explicou o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlim, que promete manter os salários em dia, o que não aconteceu durante toda a temporada passada. O volante Izaias e o atacante Lucas, mesmo com idade para disputar a Copa São Paulo de Juniores, formam o elenco profissional, mesmo destino do zagueiro Gabriel que preenche a vaga deixada pela saída de Alex Oliveira, agora no Vasco após ter ganho passe na Justiça. O técnico Abel Braga seguiu com o grupo para Monte Sião, onde o time realizará uma pré-temporada.