Ponte Preta vai atrás do meia Lopes Depois de renovar contrato com 70% de seus titulares, a Ponte Preta começa a buscar reforços para a temporada 2005. Um dos primeiros nomes da lista é o meia Lopes, que tem fama de "bad boy" mas que nesta temporada teve bom desempenho com a camisa do Juventude, de Caxias do Sul-RS. A diretoria, cautelosa, não confirmou o interesse, mas também não desmentiu. O vice-presidente Marco Antônio Eberlin até fez um comentário curioso sobre o fato de o clube buscar um atleta considerado problemático. "Problema é o jogador bonzinho e que não faz nada em campo. Se o jogador resolver dentro das quatro linhas, não me interessa o que ele faz nos seus dias de descanso". Desta forma, o dirigente suportou o intempestivo meia Piá no clube por três anos. Lopes tem 25 anos, começou no Volta Redonda, mas já passou por grandes clubes como Fluminense, Flamengo, Santos e Palmeiras, onde caiu no exame antidoping por uso de cocaína e acabou suspenso por 120 dias. Se Lopes pode vir, o meia Rodrigo Fabri, do Atlético-MG, está totalmente descartado. "Está fora dos nossos planos e padrões salariais", explicou Eberlin. O dirigente voltou a conversar com o zagueiro Luís Carlos e com o volante Flávio na tentativa de renovar seus contratos. Os últimos detalhes podem ser definidos até sexta-feira.