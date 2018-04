Ponte Preta vai renovar com Gilson Kleina

Após a vitória no pleito, o próprio líder da chapa vencedora se mostrou bastante confiante na permanência do treinador.

"Uma das condições para que o Gilson (Kleina) renovasse seu contrato com a Ponte Preta era a manutenção da atual diretoria. Agora, o acerto é apenas uma questão de sentar conversar", afirmou Carnielli, que tem uma reunião marcada com o técnico na quinta-feira.

O acesso conquistado na Série B do Campeonato Brasileiro valorizou bastante o trabalho de Kleina, que também mostrou desejo de continuar na Ponte Preta por mais uma temporada. No entanto, o comandante espera que a diretoria invista para a disputa da elite. Em 2012, o calendário do time está completo com o Paulistão e a Copa do Brasil no primeiro semestre e o Brasileirão a partir de maio.