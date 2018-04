Ponte Preta vai ter Rodrigo Biro no lugar de Uendel A Ponte Preta só vai ter uma baixa para enfrentar o Corinthians, sábado à noite, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Uendel não tem condição legal de jogo, por causa de sua renovação de contrato, e em seu lugar vai entrar Rodrigo Biro. No mais, o time terá a mesma formação que venceu o Flamengo, por 2 a 0, em Juiz de Fora (MG), na quarta-feira.