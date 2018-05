Ponte Preta vai trabalhar com orçamento apertado para 2017

A diretoria da Ponte Preta já sabe quanto vai ter para gastar com o futebol na temporada de 2017. O orçamento para a próxima temporada foi aprovado pelo conselho deliberativo, na segunda-feira à noite, e os diretores já trabalham em cima do valor estipulado. De um total de gastos de R$ 53,3 milhões, vão sobrar R$ 40 milhões para o futebol, um aumento de 30% em relação a esta temporada.

Na realidade, o montante total do futebol será de R$ 40,7 milhões, porém, há uma reserva para o Profut, aderido pelo clube para cobrir débitos anteriores com o governo. A receita para folha salarial será de R$ 27 milhões, um aumento em torno de 30%. A folha mensal atual é de R$ 1,8 e pode atingir até R$ 2,4 milhões no próximo ano.

O presidente Vanderlei Pereira, um especialista em números, reconhece que a quantia é pequena "se for comparada às fortunas que recebem os grandes clubes. Ainda existe uma distância enorme entre os times considerados grandes e pequenos e que precisa ser corrigida para o bem do futebol".

Mas existem variantes, porque a ideia é montar um time mais barato no primeiro semestre, quando o time vai participar do Campeonato Paulista e também de parte da Copa do Brasil. A partir de maio, com o início do Brasileirão a folha pode aumentar, mesmo porque o clube deve disputar também a Copa Sul-Americana e vai precisar de um elenco maior e mais qualificado.

A maior fonte de receita do clube continua vindo dos direitos de transmissão da televisão, num total de R$ 31 milhões. O restante vem de ações de marketing, patrocínios e até mesmo negócios de jogadores.