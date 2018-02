Ponte Preta vence a segunda seguida Pela primeira vez no Campeonato Paulista, a Ponte Preta conseguiu duas vitórias consecutivas ao bater a Portuguesa Santista por 2 a 1, de virada, neste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli. E o gol da vitória dos campineiros só foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, pelo lateral Rissut, em rebote de pênalti defendido por Ronaldo. Com o resultado, a Macaca se distancia da zona de rebaixamento e agora ocupa a 12.ª posição, com 13 pontos, mesma pontuação da Portuguesa Santista. O time do litoral, no entanto, é o 14.º por ter um pior saldo de gols. A Ponte começou o jogo logo buscando o gol. Aos 4 minutos, Roger recebeu lançamento livre e chutou cruzado para a boa defesa de Ronaldo. Se o time da casa era superior, a Portuguesa Santista tratou de valorizar a posse de bola, mas tocando sem objetividade. A primeira chance de gol só apareceu aos 20 minutos, quando Sinval recebeu na área e chutou de virada, mas para fora. A Santista apertou a marcação e com isso, a Ponte não conseguia mais chegar ao ataque e o jogo ficou truncado até o final do primeiro tempo. Na segunda etapa, a Ponte Preta não mostrou melhora e, sendo marcada em seu campo, permitiu a abertura do placar pelos adversários. Galeano parou acreditando que a bola sairia e foi então que Jailson apareceu para cruzar da esquerda para Rodriguinho completar. Após muita pressão, a Ponte finalmente chegou ao empate, aos 16 minutos. Na cobrança de escanteio, Rafael Santos subiu mais que a defesa e empatou de cabeça. O time campineiro continuou pressionando, mas só chegou ao gol da virada aos 43 minutos. Danilo foi derrubado por Edinho Baiano na área e o árbitro marcou pênalti. Roger cobrou e Ronaldo defendeu, mas no rebote Rissut decretou a vitória. Nos acréscimos, Nelsinho entrou de carrinho em Harison e acabou expulso. Na próxima rodada, a Ponte Preta joga diante da Inter de Limeira, em Campinas, no sábado. No domingo, a Santista recebe o Santo André no litoral.