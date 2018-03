Ponte Preta vence Ferroviária em Araraquara na estreia do Troféu do Interior

A Ponte Preta estreou com o pé direito no Troféu do Interior ao ganhar da Ferroviária na noite deste domingo, por 2 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Essa foi a primeira vez nesta temporada que o time campineiro marcou mais de um gol em uma mesma partida.

O resultado positivo coloca a Ponte Preta na liderança do Grupo 2 da competição de "consolação" do Paulistão, com os mesmos três pontos do Ituano, na frente devido ao saldo de gols (2 contra 1). O Red Bull Brasil não pontuou e está em último lugar. Zerada, a Ferroviária amarga a lanterna do Grupo 1, que tem ainda Mirassol (três pontos) e São Bento (zero).

A Ponte Preta nem parecia que estava jogando fora de casa e precisou de 14 minutos para fazer 2 a 0. Felipe Saraiva foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Yuri aos 11. Na sequência, Marciel cruzou rasteiro e Lucas Mineiro só completou. Com uma boa vantagem, o time campineiro tirou o pé e viu a Ferroviária assustar por meio de Diogo Mateus e Caio Mancha.

A Ferroviária voltou com outra postura do intervalo, enquanto a Ponte Preta se preocupava em se defender e explorar os contra-ataques. Os donos da casa criaram boas oportunidades, mas o gol não saiu. Moacir exigiu grande defesa de Vinícius Silvestre e depois Misael acertou a trave. Já nos minutos finais, Jeferson salvou quase em cima da linha em chute de Hygor.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Troféu do Interior. A Ferroviária enfrenta o Ituano, às 18 horas, no estádio Novelli Junior, em Itu, enquanto a Ponte Preta recebe o Mirassol, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 X 2 PONTE PRETA

FERROVIÁRIA - Gabriel Leite; Diogo Mateus, Elton, Luan e Daniel Vançan; Caíque (Ícaro), Moacir e Elvis (Léo Castro); Misael, Caio Mancha (Hygor) e Welinton Júnior. Técnico: PC de Oliveira.

PONTE PRETA - Vinícius Silvestre; Jeferson, Nathan, Reynaldo e Marciel; Xavier, Mendoza (Marquinhos) e Lucas Mineiro; Felipe Saraiva (Felippe Cardoso), Yuri e Aaron (Gabriel Vasconcelos). Técnico: João Brigatti (interino).

GOLS - Yuri, aos 11, e Lucas Mineiro, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Fraga e Daniel Vançan (Ferroviária); Vinícius Silvestre (Ponte Preta).

RENDA - R$ 14.000,00.

PÚBLICO - 1.333 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).