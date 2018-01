Ponte Preta vence Marília e disputa título do interior A Ponte Preta garantiu sua vaga na briga para disputar o título do interior ao vencer o Marília, por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Bento de Abreu, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O time campineiro, agora, soma 29 pontos, em sétimo lugar. Os anfitriões, com apenas 19 pontos, estão virtualmente livres do rebaixamento por terem um gol negativo de saldo, contra menos 14 do América e menos 18 do São Bento, times ameaçados, com 16 pontos. Com Wilson Carrasco como técnico interino no lugar de Lori Sandri, que saiu após a derrota para o Bragantino, por 4 a 1, o Marília se mostrou impotente diante de uma Ponte Preta bem organizada em campo. O resultado foi garantido ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Héverton lançou Finazzi que percebeu o goleiro Júlio César adiantado e tocou por cobertura. Um golaço do artilheiro do Paulistão, com 12 gols, junto com Somália, do São Caetano, e Edmundo, do Palmeiras. Aos 41 minutos, Roger e Héverton trocaram passes e a bola sobrou para o chute forte de Pingo: 2 a 0, aos 41 minutos. No segundo tempo, o Marília abandonou o esquema de três zagueiros e ainda tentou uma reação nos primeiros minutos. Aos poucos, vaiado por sua torcida, perdeu o ânimo. MARÍLIA 0 x 2 PONTE PRETA Marília - Júlio César; Dedimar (Naldinho), Leandro Camilo e Fábio Recife; Rafael Mineiro (Wellington Amorim), Fernando, Max Carasco, João Vitor e Bruno Ribeiro (Juninho); Fabiano Gadelha e Basílio. Técnico: Wilson Carrasco. Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Émerson; Pingo, Ricardo Conceição, João Marcos, Héverton e Rafael Fusca (Julian); Finazzi (Wanderley) e Roger. Técnico: Nelsinho Baptista. Gols - Finazzi, aos 15 e Pingo, aos 42 minutos do 1.º tempo. Árbitro - Aurélio SantAna Martins. Cartões amarelos - Júlio César, Emerson, Aranha, João Marcos e Roger. Renda - R$ 9.690,00. Público - 1.134 pagantes. Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília-SP.