Ponte Preta vence Santos de virada A Ponte Preta venceu o Santos, por 3 a 1, neste sábado à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo torneio Rio-São Paulo. E a vitória do time campineiro, a primeira na temporada, teve sabor especial porque aconteceu de virada. O jogo teve dois tempos bastante distintos. O primeiro foi dominado pelo Santos, que fez 1 a 0. O segundo foi todo da Ponte, que marcou três gols e poderia ter marcado mais. A Ponte tem quatro pontos, um a mais que o Santos. Mesmo usando o ortodoxo esquema 4-4-2, o Santos dominou as ações desde o início do jogo. Destaque para o setor de meio-campo, eficiente na marcação, com Paulo Almeida e Marcelo Silva, e muito criativo e rápido com os meias Robert e o estreante Esquerdinha . Com toques rápidos no meio-campo e muita movimentação dos garotos William e Elano no ataque, o Santos não deu sossego para a defesa da Ponte Preta. Tudo ficou mais fácil a partir dos quatro minutos, quando saiu o primeiro gol. Elano cobrou falta, pelo setor esquerdo, e o estreante Odvan subiu sozinho para cabecear no canto esquerdo do goleiro Ronaldo. A Ponte não conseguiu escapar da boa marcação adversária, principalmente por causa da lentidão na saída de bola e do excesso de toques laterais no meio-campo. O artilheiro Washington foi anulado pelo bom posicionamento de Odvan e Cléber. As alternativas laterais praticamente não existiram pela ineficiência dos laterais Carlos Alexandre e Elivélton. O técnico Vadão não perdeu tempo para tentar virar o jogo. No intervalo colocou Adrianinho e Eduardo nos lugares, respectivamente, de Dionísio e Humberto. O empate saiu logo no começo do segundo tempo, com Washington, aos quatro minutos. Após bela jogada individual de Elivélton, o atacante recebeu a bola na entrada da grande área, tirou dois adversários com um drible de corpo e chutou com a perna esquerda. A bola entrou rasteira no canto direito de Fábio Costa. O novo posicionamento dos atacantes da Ponte, explorando as laterais, e a melhora no passe de meio-campo provocaram uma melhora acentuada no rendimento do time. O Santos também não se intimidou, deixando o jogo equilibrado e cheio de alternativas. A Ponte virou o jogo aos 13 minutos, de novo, com Washington. Ele recebeu um passe de calcanhar de Jean e ficou sozinho para driblar o goleiro Fábio Costa e empurrar a bola para as redes. Virada - Depois da virada, a Ponte criou outras chances exigindo bastante de Fábio Costa. Pelo lado do Santos, o técnico Celso Roth demorou para colocar Douglas no lugar de Elano, aos 20 minutos. Em seguida, aos 30, colocou Wellington no lugar de Robert, que não gostou da substituição. A Ponte liquidou a fatura aos 34 minutos, em outra jogada pelo lado esquerdo com Elivélton. Ele avançou sozinho na linha de fundo e tocou para Adrianinho que perto da pequena área mandou a bola no ângulo. Na quarta-feira, a Ponte enfrenta o Americano, em Campos, enquanto o Santos tenta a reabilitação diante do Corinthians, na Vila Belmiro.