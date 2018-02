Ponte Preta vence seu 3.º jogo seguido A Ponte Preta continua reagindo no Campeonato Paulista. O time campineiro chegou à sua terceira vitória consecutiva neste sábado à noite ao superar a Inter de Limeira por 2 a 0. A Ponte, agora, soma 16 pontos, ocupa a 12.ª posição e começa a se distanciar da zona do rebaixamento. Já a Inter, há cinco jogo sem vencer, continua com apenas nove pontos, na 19.ª e penúltima posição. Credenciada pelas vitórias sobre o Rio Branco (1 a 0) e Portuguesa Santista (2 a 1), a Ponte Preta começou o jogo pressionando o adversário. No entanto, sem grande criatividade do meio de campo, os atacantes tinham dificuldades de penetração. Mas de tanto insistir, abriu o placar aos 27 minutos. O meia Danilo fez boa jogada pelo lado direito, lançou o atacante Kahê e que tocou para Roger, que dominou e chutou forte no ângulo do goleiro Carlos Carioca. Em desvantagem no placar, a Inter passou a jogar mais ofensivamente, mas a defesa ponte-pretana conseguiu segurar a vitória parcial no primeiro tempo. Em desvantagem, a Inter voltou determinada a mudar a história do jogo. Nos primeiros minutos os limeirenses se lançaram ao ataque, deixando à Ponte Preta a opção dos contra-ataques. Aos 19 minutos o goleiro Lauro salvou a Ponte. O meia Thiago cabeceou à queima-roupa e o goleiro espalmou para escanteio, evitando o empate. Minutos mais tarde, o time limeirense foi prejudicado pela arbitragem. O zagueiro Rafael Santos cometeu falta sobre o atacante Marquinhos dentro da área e o árbitro não marcou o pênalti. Aos 31 minutos o meia Harison foi derrubado dentro da área e desta vez o árbitro assinalou a penalidade. Dois minutos depois, próprio Harison bateu forte, no ângulo direito do goleiro, para fazer 2 a 0. Na 14.ª rodada, a Ponte Preta vai enfrentar o Marília, terça-feira, em Marília (SP). A Inter, com salário atrasado, tentará a reabilitação contra o Atlético Sorocaba, em Limeira (SP), na quarta-feira.