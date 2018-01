Ponte Preta vende zagueiro Pablo por R$ 24 milhões ao Bordeaux

A Ponte Preta negociou nesta sexta-feira o zagueiro Pablo com o futebol europeu para reforçar seus cofres. Ele vai para o Bordeaux, da França, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões). Cabe ao clube campineiro, porém, apenas 20% deste valor, algo em torno de R$ 5 milhões. A negociação só foi confirmada nesta sexta-feira, véspera do jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pablo já está liberado para viajar à França. A proposta foi levada ao clube pelo próprio empresário e procurador do atleta, Fernando César Souza, que esteve no Moisés Lucarelli e "conduziu as negociações com maior lisura", segundo os dirigentes.

Desfalque certo no jogo deste sábado, o zagueiro de 24 anos foi revelado pelo Quixadá-CE e passou por clubes como Ceará, Tiradentes, PSV, da Holanda, Grêmio e Avaí, antes de chegar na Ponte Preta no início deste ano. Foi logo conquistando uma vaga na equipe titular. O zagueiro deixa a Ponte Preta na 12ª colocação, com 27 pontos, a seis do Coritiba, primeiro time da zona de rebaixamento.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ocupar sua vaga, a direção já contratou Ferron, que estava no Figueirense, mas que atuou na Ponte Preta por dois anos, até o final de 2013. No ano passado ele conquistou o título estadual e a Copa do Nordeste pelo Sport. O atacante Clayson, de 20 anos, do Ituano, também vai ficar na Ponte emprestado até o fim do ano. Foi uma indicação do técnico Doriva, que o conhecia desde 2014, quando trabalharam juntos no Ituano.