Ponte Preta volta a sonhar com a vaga Depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista, o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, acredita que o ânimo do time está renovado para os próximos jogos. "Toda a equipe agora vai ficar com o fator psicológico mais leve. Este resultado dá muito mais confiança para os jogadores", disse Abel. O time venceu neste final de semana, o Mogi Mirim, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, por 2 a 0. Ele comentou também as críticas que o time recebeu, de que teria jogado mal mas vencido. "O time não foi tão mal como está se falando. Foi uma partida de muito ataque e defesa, onde ficamos em cima deles durante todo o tempo. Não é fácil jogar assim, já que nos leva a muitos erros de passe", afirmou. Com três pontos ganhos em três jogos disputados, a Ponte ainda sonha com a classificação, apesar de estar bem distante. O time volta a atuar no próximo domingo, contra o União Barbarense, em Santa Bárbara D´oeste.