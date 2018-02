Ponte Preta volta a usar esquema 3-5-2 A má campanha da Ponte Preta no Campeonato Paulista, antepenúltimo colocado, com sete pontos, faz com que o técnico Osvaldo Alvarez mude o esquema tático mais uma vez. O 4-4-2, utilizado na derrota para o América, em casa, por 3 a 2, dará lugar novamente ao 3-5-2. Sendo assim, o jovem volante Carlinhos sai do time para a entrada do zagueiro Gustavo. "Chegou a hora de vencer e tem que ser no próximo jogo. Só assim sairemos desta situação ruim", disse o jogador, que entra confiante. O meia Harison vai realizar um teste nesta quinta-feira para saber se poderá enfrentar o Rio Branco. Ele desfalcou o time por duas partidas consecutivas em virtude de uma contusão na coxa direita e suas chances de jogar são pequenas. Na última segunda-feira Harison voltou a treinar, mas sentiu novamente a contusão. Caso seja reprovado no exame, Danilo, que estava suspenso, ganha nova oportunidade entre os titulares.