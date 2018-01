Ponte Preta x Paraná será na Vila Belmiro A diretoria da Ponte Preta confirmou nesta quarta-feira que o jogo contra o Paraná, marcado para o dia 21 de setembro, será realizado na Vila Belmiro, em Santos. A partida foi transferia em virtude do time de Campinas ter perdido um mando de campo pelos incidentes causados na saída do trio de arbitragem no jogo contra o Internacional. Na ocasião, torcedores atiraram pedras e garrafas no carro que levaria o juiz e seus auxiliares ao Aeroporto de Viracopos. Esse, entretanto, não será o único problema que o técnico Abel Braga terá que enfrentar. O volante Roberto mais uma vez sente dores na virilha e passa a ser dúvida para este jogo. O treinador ainda tem esperanças de contar com o jogador, uma vez que ainda faltam 11 dias para a sua recuperação.