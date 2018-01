Ponte procura substituto para Itamar A diretoria da Ponte Preta já está em busca de um substituto para o atacante Itamar, dispensado pelo clube nesta quarta-feira. Ele se envolveu em uma briga com o goleiro reserva Lauro e após ser suspenso, abandonou a concentração do time em Águas de Lindóia. O técnico Abel Braga já confirmou que ele não faz mais parte dos planos. O nome do veterano atacante Evair, de 37 anos, apareceu com muita força no Estádio Moisés Lucarelli. O atacante teria, inclusive, já recebido uma proposta oficial. Outra opção é o atacante do Atlético Mineiro, Renaldo, que já trabalhou com Abel na equipe mineira. Além deles, o ex-atacante do Guarani, Sérgio Alves, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com 12 gols, interessa à Ponte. No final de 2002, ele não entrou em acordo financeiro com o rival e acabou dispensado. Neste sábado, o time retorna de Águas de Lindóia, após quase duas semanas de treinos na pré-temporada. Abel Braga já começa a definir o time titular que entrará em campo no próximo dia 26, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O provável time deve ser: Hiran (Alexandre Negri); Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Elivélton; Fabinho, Roberto, Piá e Luizinho Vieira; Fabrício Carvalho e Jean (Lucas).