Ponte promete anunciar reforços A diretoria da Ponte Preta promete anunciar, pelo menos, dois reforços até o final de semana. Um deles seria o meia Lopes, do Juventude, e o outro seria um atacante, cujo nome está sendo mantido a sete chaves. Segundo o vice-presidente Marco A ntônio Eberlin, o elenco estará "praticamente formado" para o início dos treinos, no dia 14 de janeiro. O dirigente se mostra mais tranqüilo por ter renovado com quase todos os titulares do Campeonato Brasileiro. Entre eles, o lateral Luciano Baiano, os zagueiros Gustavo e Luís Carlos, os volantes Marcus Vinícius, Romeu, além dos meias Lindomar e Flávio. "Nossa base está montada, mas realmente precisamos ainda de mais quatro ou cinco reforços", admitiu o dirigente. Além do meia e do atacante, Eberlin planeja contratar outro atacante, um lateral-esquerdo e dois zagueiros. O lateral-esquerdo Bill deixou o clube após não chegar num acordo salarial. Nesta terça-feira ele fechou contrato com o Atlético Sorocaba, que também vai disputar o Paulistão 2005.