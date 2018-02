Ponte promete atacar o Inter Precisando da vitória para sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana, o técnico da Ponte Preta, Nenê Santana, não esconde a disposição de montar um esquema ofensivo diante do Internacional, seu adversário de domingo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time deve atuar com dois meias e os laterais devem ter liberdade para atacar. Ponte e Inter teoricamente brigam pela mesma vaga na Sul-Americana. Ambos têm 61 pontos, mas o time campineiro ocupa a décima posição, uma atrás do time gaúcho. "Temos que aproveitar a chance de atuar em casa para somar três pontos", diz Santana, confirmando que escalará dois meias, mas deixando dúvida com relação aos nomes. No coletivo desta quinta-feita, Romeu e Ricardo Conceição atuaram como volantes, dando liberdade para os meias Lindomar e Danilo. No ataque, Roger, após cumprir suspensão, ganhou a vaga de Anselmo. O goleiro Lauro, fortemente gripado, foi uma das ausências no treino e acabou substituído por Aranha. Na lateral direita, Luciano Baiano ocupou a vaga de André Cunha, com dores musculares. "O grupo reagiu bem, mas vamos aguardar mais um pouco para defini r o time", despistou Nenê empurrando as definições para o último coletivo previsto para esta sexta-feira à tarde.