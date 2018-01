Ponte promete atacar o Vasco no Rio Depois de readquirir a confiança com duas vitórias em casa, a Ponte Preta espera surpreender o Vasco nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio de São Januário, no Rio. Com 40 pontos, o time de Campinas espera continuar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e, se depender do técnico Estevam Soares, terá uma postura mais arrojada, no esquema 4-4-2. O técnico entende que os jogadores recuperaram a auto-estima ao vencerem o Fortaleza, por 2 a 1, e o Paraná, por 1 a 0, dando uma mostra de que podem sonhar mais alto na competição. O objetivo do grupo é garantir uma vaga na Copa Sul-Americana em 2006. Sem contar com os meias Danilo e Rafael Ueta, ambos suspensos, e com o volante Carlinhos machucado, o técnico testou a nova formação tática, deixando de lado o esquema 4-5-1. Mas fez uma ressalva: "Não significa que vamos ter dois atacantes lá na frente parados. Todos na equipe têm obrigação de marcar e também de atacar quando estivermos com a bola nos pés. O futebol exige este tipo de dinâmica." Após os treinos da semana, Izaías foi confirmado no ataque, ao lado de Tico, que marcou dois gols nos últimos dois jogos. No meio-de-campo, o experiente Romeu ganhou uma chance no lugar de Danilo. Na defesa, uma contusão no joelho tirou Luciano Baiano para a volta de Rissut, que foi titular no início do campeonato.