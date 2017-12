Ponte promete começar nova fase A Ponte Preta promete começar nova série de resultados positivos, mesmo tendo pela frente o líder Cruzeiro, no próximo domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A comissão técnica acha que uma vitória sobre o time mineiro, apontado como o melhor do Brasil, pode levantar, de novo, o astral dos pontepretanos. "Uma derrota por 4 a 1 do jeito que aconteceu, não pode ser levada em consideração. Foi um acidente de percurso, mas podemos retomar os bons resultados", comentou o técnico Abel Braga. Para voltar à rotina de bons resultados, a Ponte terá que passar pelo Cruzeiro, líder do Brasileirão, ao lado do Santos, com 48 pontos. No último confronto entre as duas equipes, no primeiro turno, os mineiros venceram por 3 a 0 no Mineirão. A derrota para o Internacional por 4 a 1 em pleno estádio Moisés Lucarelli quebrou uma série de seis jogos invictos da Ponte no Campeonato Brasileiro. Desde a derrota para o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, dia 16 de julho, os campineiros haviam conquistado quatro empates e duas vitórias fora de casa. O resultado negativo contra os gaúchos significou a segunda derrota em casa no Brasileirão (a primeira havia sido para o rival Guarani), que deixou o time somente na 16ª posição, com 30 pontos ganhos. Em campo o técnico Abel Braga segue preparando o time. Depois das duras críticas que recebeu pela escalação da equipe contra o Inter, o treinador deve ter a volta do volante Romeu, recuperado de contusão e, na lateral direita, Marquinhos e Carlos Alexandre brigam por uma vaga entre os titulares. O zagueiro Luís Carlos está confirmado. Ao contrário do que se pensava inicialmente ele não recebeu o terceiro cartão amarelo.