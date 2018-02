Ponte promete descontar no Botafogo Na apresentação do elenco da Ponte Preta, nesta segunda-feira à tarde, o técnico Estevam Soares trocou os treinos por um forte puxão de orelhas nos jogadores. Tudo por conta da goleada sofrida para o Figueirense, por 4 a 0, em Florianópolis, sábado, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo é restabelecer a ordem diante do Botafogo, quinta-feira, às 20h30, no Majestoso. "Nosso time perdeu a calma e poderíamos ter sofrido até cinco ou seis gols", lembra o técnico, preocupado em colocar os jogadores "com a cabeça no lugar". Apesar do tropeço, o time se manteve em décimo lugar, com 44 pontos. Para buscar a reabilitação, o time terá a volta do volante Ângelo, que cumpriu suspensão automática por três cartões amarelos. O meia Evando continua vetado, com lesão muscular, enquanto o volante Éverton e o centroavante Tico ainda dependem de avaliação médica. Sem muitas opções, a idéia do técnico é manter o esquema 3-5-2, com Danilo improvisado na ala-esquerda e Izaías sendo mantido no ataque ao lado de Zé Carlos.